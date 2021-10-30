Шестеркин стал второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ.

Голкипер провел матч с «Коламбусом» (4:0) на ноль и отразил 31 бросок по своим воротам.

Первой звездой дня стал нападающий «Флориды» Александр Барков, который сделал дубль в игре с «Детройтом» (3:2 ОТ) и забросил победную шайбу.

Третья звезда дня — форвард «Оттавы» Джош Норрис, на счету которого 2 гола в матче с «Далласом» (4:1).