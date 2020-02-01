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Тренер «Рейнджерс» оценил попытки Шестеркина забить гол

10:13
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал попытки вратаря команды Игоря Шестеркина забить гол. Российский голкипер дважды бросал по воротам «Детройта» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, но оба раза промахнулся. Для Шестеркина это был четвертый матч в лиге.

— Я бы удивился, если бы он не попытался, — цитирует официальный сайт НХЛ Куинна. — У него есть для этого способности.

На данный момент в НХЛ вратари смогли отличиться 15 раз. Больше всех — 3 шайбы — забросил Мартин Бродер. Из 15 голов только один забил российский голкипер — Евгений Набоков в составе «Сан-Хосе» 10 марта 2002 года в игре с «Ванкувером» (7:4).

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