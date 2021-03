Тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал о состоянии Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан 18 марта прокомментировал травму российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина.

Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний нападающий попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку.

«Джино продолжает проходить обследования. Завтра мы надеемся получить более точную информацию. Я сразу вам все сообщу, как только узнаю», — цитирует Салливана клубный Twitter.

