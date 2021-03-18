Официальный сайт НХЛ 18 марта назвал имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Калгари» (7:3).

Второй звездой дня признан форвард «Виннипега» Николай Элерс, на счету которого 2 (1+1) очка в игре против «Монреаля» (4:3 ОТ).

Первой звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, набравший 6 (3+3) очков в матче против «Филадельфии» (9:0).