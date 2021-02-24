Тренер «Питтсбурга» Салливан назвал игру с «Вашингтоном» одной из самых сложных в сезоне

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу над «Вашингтоном» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Думаю, это была одна из самых сложных игр года, — цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. — Я сказал это ребятам после матча. Думаю, мы провели тяжелый матч. Мы старались действовать правильно. Нам это не во всем удавалось, но такое не так уж часто бывает.

В составе «Питтсбурга» голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу.