Обозреватель The Philadelphia Inquirer: «Доказательств против Панарина нет, кроме слов подхалима Назарова»

Обозреватель The Philadelphia Inquirer Майк Сиелски поделился мнением о скандале с участием нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Панарин — смелый человек. Его отсутствие в заявке на матч с «Филадельфией» в ближайший четверг громко скажет о том, кем он является и о рисках, на которые он пошел. Нет никаких доказательств, что Панарин на кого-то напал. Нет ни полицейского отчета, ни каких-либо еще доказательств, только слова Назарова — подхалима власти. Артемию было 20 лет, он не являлся звездой. Считать, что такой инцидент можно было скрыть, чтобы защитить его, было бы нелогично. Когда включите матч «Филадельфии» с «Рейнджерс», вспомните, кого и почему нет на льду», — написал Сиелски.

22 февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча в Риге против местного «Динамо». По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и легионеры подмосковного клуба, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

Бывшие игроки «Витязя» Кип Бреннан и Джон Мирасти заявили, что сомневаются в виновности Панарина.