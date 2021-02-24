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Улльмарк — о голе Гусева: «Сам хотел бы сказать, что произошло»

10:30

Вратарь «Баффало» Линус Улльмарк не может объяснить ситуацию с голом Никиты Гусева в концовке третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (1:4). За полминуты до конца третьего периода Улльмарк потерял клюшку, успел отразить несколько бросков, после чего Гусев все-таки поразил его ворота и лишил сухого матча.

«Я сам хотел бы сказать вам, что произошло, — цитирует официальный сайт НХЛ Улльмарка. — Я сам не знаю, что это было, потому что я в основном метался туда-сюда, стараясь отбить шайбу».

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