Вратарь «Баффало» Линус Улльмарк не может объяснить ситуацию с голом Никиты Гусева в концовке третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (1:4). За полминуты до конца третьего периода Улльмарк потерял клюшку, успел отразить несколько бросков, после чего Гусев все-таки поразил его ворота и лишил сухого матча.

«Я сам хотел бы сказать вам, что произошло, — цитирует официальный сайт НХЛ Улльмарка. — Я сам не знаю, что это было, потому что я в основном метался туда-сюда, стараясь отбить шайбу».