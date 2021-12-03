Тренер «Флориды»: «В первом периоде матча с «Баффало» у нас были ужасные ошибки, мы не помогли Бобровскому»

И. о. главного тренера «Флориды» Эндрю Брюнетт прокомментировал замену вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (7:4).

«Мы просто попробовали немного изменить темп. С Бобровским ничего не случилось. В первом периоде у нас были ужасные ошибки, и мы ему не помогли», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ.

Бобровский был заменен на 32-й минуте при счете 1:4. Россиянин отразил 8 бросков из 12. Место в воротах занял Спенсер Найт.