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Тренер «Флориды»: «В первом периоде матча с «Баффало» у нас были ужасные ошибки, мы не помогли Бобровскому»

Тренер «Флориды» прокомментировал замену Бобровского в матче с «Баффало»
07:58
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И. о. главного тренера «Флориды» Эндрю Брюнетт прокомментировал замену вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (7:4).

«Мы просто попробовали немного изменить темп. С Бобровским ничего не случилось. В первом периоде у нас были ужасные ошибки, и мы ему не помогли», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ.

Бобровский был заменен на 32-й минуте при счете 1:4. Россиянин отразил 8 бросков из 12. Место в воротах занял Спенсер Найт.

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Сергей Разин все материалы автора
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