«Торонто» переиграл «Виннипег». Самсонов отразил 37 бросков

«Торонто» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Джетс», лидирующие в Западной конференции, потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.

«Виннипег» с 59 очками идет на первом месте в Западной конференции. «Торонто» с 63 очками располагается на 3-й строчк в Восточной конференции.