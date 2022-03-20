Нападающий минского «Динамо» подписал контракт с «Тампой»

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов подписал контракт с «Тампой». Он заключил контракт новичка на три года, сообщает сайт клуба НХЛ.

We have signed forward Ilya Usau to a three-year, entry-level contract.https://t.co/bl86MF5JNR — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) March 20, 2022

В этом сезон 20-летний белорусский нападающий набрал 26 (9+17) очков в 44 играх за минское «Динамо» в КХЛ.

Отметим, что Усов не был выбран ни одним клубом НХЛ на драфте.