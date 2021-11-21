«Питтсбург» на выезде победил «Торонто»
05:35
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 2:0.
Отличились Джейк Гюнцель и Джефф Картер.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Питтсбург» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы: Гюнтцель — 7 (Раст, Дюмулин), 5:46 — 0:1. Картер — 4 (Зукер, Капанен), 17:15 — 0:2.
Вратари: Кэмпбелл (58:26) — Джерри.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 26 (7+10+9) — 31 (9+8+14).
Наши: — .
21 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.
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