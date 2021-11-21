Бобровский признан третьей звездой матча с «Миннесотой»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

33-летний россиянин отразил 34 броска по воротам. Первой звездой встречи стал форвард Фрэнк Ватрано, вторая звезда — защитник Аарон Экблад.

После этого матча «Миннесота» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Флорида» с 29 очками лидирует на Востоке.