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Бобровский признан третьей звездой матча с «Миннесотой»

05:19
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

33-летний россиянин отразил 34 броска по воротам. Первой звездой встречи стал форвард Фрэнк Ватрано, вторая звезда — защитник Аарон Экблад.

После этого матча «Миннесота» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Флорида» с 29 очками лидирует на Востоке.

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Сергей Разин все материалы автора
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