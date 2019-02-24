"Торонто" обыграл "Монреаль", уступая в счете 0:3

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Монреаль" - 6:3. "Мэйпл Ливз" уступали после первого периода со счетом 0:3. Победную шайбу забросил нападающий Зак Хайман.

Защитник Никита Зайцев провел на льду 20 минут 35 секунд. Он завершил встречу с показателем "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Монреаль" - 6:3 (0:3, 2:0, 4:0)

Голы: Э. Шоу - 13 (Кулак, Доми), 8:07 - 0:1. Татар - 21 (Питри), 12:44 - 0:2. Питри - 11 (бол., Э. Шоу, Байрон), 13:52 - 0:3. Мэттьюс - 29 (бол., Райлли, Таварес), 22:13 - 1:3. Эннис - 8 (бол., Марло, Нюландер), 38:06 - 2:3. Нюландер - 4 (Марло, Маззин), 46:58 - 3:3. Хаймэн - 12 (Марнер), 58:10 - 4:3. Юнссон - 17 (п.в., Капанен, Мэттьюс), 59:02 - 5:3. Хаймэн - 13 (п.в., Райлли, Марнер), 59:37 - 6:3.

Вратари: Андерсен - Прайс (58:24 - 59:02, 59:07 - 59:37).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 36 (10+15+11) - 35 (20+11+4).

Наши: Зайцев (20.35/0/-1) - -.

24 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.