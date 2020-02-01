Тодд Рейрден: «Нам очень повезло, что Овечкин играет в «Вашингтоне»

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рейрден похвалил капитана команды Александра Овечкина за успехи в последних играх. В матче регулярного чемпионата против «Оттавы» российский форвард оформил дубль и вышел на пятое место в истории НХЛ по числу голов (695).

— Нам очень повезло, что он играет у нас в «Вашингтоне», — цитирует официальный сайт НХЛ Рейрдена. — Нашим фанатам везет видеть его 41 и более раз в году. Повезло и нам, как тренерам и игрокам. Повезло играть с парнем, который гонится за невероятным рекордом и просто неудержим последние несколько игр.