Терещенко — о достижении Кучерова: «Он топовый игрок. Один из лучших, а может даже и лучший»

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал корреспонденту «СЭ» достижение нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в НХЛ.

30-летний хоккеист стал первым россиянином в истории лиги, дважды набравшим 120 и более результативных очков за сезон.

«Еще 13 игр, а ему осталось оформить 7 очков, чтобы побить собственный рекорд, что вполне реально. Особенно учитывая то, с какой скоростью он это делает и как он это делает. Это возможно, и я желаю Никите успехов, чтобы он не останавливался. Сейчас Кучеров представляет нашу страну. Он топовый игрок. Один из лучших, а может даже и лучший», — сказал Терещенко «СЭ».

В текущем розыгрыше НХЛ на счету Кучерова 122 (41+81) очка в 68 матчах. Ранее форвард набирал 120 и более очков в сезоне-2018/19. Тогда игрок оформил 128 (41+87) результативных действий в 82 встречах.

Среди россиян 120 очков за сезон по разу набирали Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93) и Сергей Федоров (120, 1993/94).

(Денис Сафронов)