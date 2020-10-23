Тайлер Бертуцци хочет получать 4,25 миллиона долларов по новому контракту

Нападающий Тайлер Бертуцци и «Детройт» не могут договориться по сумме нового контракта. Форвард хочет получать 4,25 миллиона долларов в год, клуб предлагает 3,15 миллиона, сообщает в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

Бертуции, который находится в статусе ограниченно свободного агента, обратился в арбитраж.

В прошлом сезоне 25-летний канадец установил личный рекорд результативности, набрав 48 (21+27) очков в 71 матче.