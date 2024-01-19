Тарасенко забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Оттава» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

На 19-й минуте второго периода счет стал 4:1. Шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него этот гол стал 11-м в текущем сезоне.