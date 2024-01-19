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Сегодня, 04:30

«Вегас» — «Рейнджерс»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Вегас» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото Global Look Press

«Вегас» примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 19 января. Матч пройдет на многофункциональной арене «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, штат Невада (США). Начало — в 06.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Вегас» — «Рейнджерс» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Голден Найтс» набрали 55 очков и занимают 5-е место в Западной конференции. «Нью-Йорк» с 58 баллом располагается на 2-й строчке Востоке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 58
2 Филадельфия 44 24 20 54
3 Каролина 43 24 19 53
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Вашингтон 42 21 21 48
6 Айлендерс 44 19 25 48
7 Нью-Джерси 42 22 20 47
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 44 27 17 58
3 Детройт 44 23 21 51
4 Торонто 42 21 21 50
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Монреаль 44 19 25 45
7 Баффало 44 19 25 42
8 Оттава 39 15 24 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 45 29 16 61
3 Даллас 43 26 17 57
4 Нэшвилл 44 24 20 49
5 Аризона 42 21 21 45
6 Сент-Луис 42 21 21 44
7 Миннесота 43 18 25 41
8 Чикаго 44 13 31 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 44 25 19 55
3 Лос-Анджелес 41 21 20 50
4 Эдмонтон 40 24 16 49
5 Калгари 44 21 23 47
6 Сиэтл 44 19 25 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
Результаты / календарь
9.01
10.01
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12.01
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14.01
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16.01
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18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Миннесота
 - : -
19.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 - : -
19.01 03:00
Оттава – Монреаль
 - : -
19.01 03:00
Бостон – Колорадо
 - : -
19.01 03:00
Вашингтон – Сент-Луис
 - : -
19.01 03:00
Баффало – Чикаго
 - : -
19.01 05:00
Эдмонтон – Сиэтл
 - : -
19.01 05:00
Калгари – Торонто
 - : -
19.01 06:00
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 - : -
19.01 06:00
Вегас – Рейнджерс
- : -
19.01 06:00
Ванкувер – Аризона
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 45 72
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 61
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 41 34
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 44 33
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 5 1.61

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