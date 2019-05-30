Тарасенко в шаге от рекордной серии матчей с набранными очками

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился голом во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против "Бостона" (3:2 ОТ). Он в восьмой подряд встрече набрал очки и стал первым за 29 лет игроком своего клуба, кому это удалось. Ранее это делали Бретт Халл и Гари Сабурин.
Рекордная серия с 9-ю матчами с набранными очками в истории "Блюз" принадлежит Тони Карри.
Yep, that's an eight-game playoff point streak for Vladimir Tarasenko. #stlblues #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/1CAYk1sMFd– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 30 мая 2019 г.
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