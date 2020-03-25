Тарасенко тренируется с женой на плечах. Видео

Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Анастасия опубликовала в Instagram видео, как тренируется хоккеист. 28-летний россиянин приседает с супругой на плечах.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и НХЛ, были приостановлены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется