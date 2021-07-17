На Тарасенко претендовали как минимум четыре клуба НХЛ

«Сент-Луис» не смог обменять нападающего Владимира Тарасенко до драфта расширения. Сейчас в НХЛ на время введен запрет на обмены — осуществлять трейды можно пока будет только с «Сиэтлом», пишет в Twitter журналист Франк Серавалли.

На Тарасенко претендовали четыре клуба, которые были готовы забрать россиянина на полном контракте. Также еще несколько команд были заинтересованы в обмене в том случае, если бы «Блюз» взяли на себя часть зарплаты форварда.

В итоге, сделка не состоялась, а «Блюзмены» не стали защищать права на 29-летнего форварда.

Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.

Сообщалось, что игрок сам запросил обменять его у руководства клуба и уже представил список команд, куда хотел бы перейти.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой 7,5 млн долларов.