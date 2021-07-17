Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

На Тарасенко претендовали как минимум четыре клуба НХЛ

17 июля 2021, 23:57
Владимир Тарасенко. Фото AFP
Владимир Тарасенко. Фото AFP
Теги:

«Сент-Луис» не смог обменять нападающего Владимира Тарасенко до драфта расширения. Сейчас в НХЛ на время введен запрет на обмены — осуществлять трейды можно пока будет только с «Сиэтлом», пишет в Twitter журналист Франк Серавалли.

На Тарасенко претендовали четыре клуба, которые были готовы забрать россиянина на полном контракте. Также еще несколько команд были заинтересованы в обмене в том случае, если бы «Блюз» взяли на себя часть зарплаты форварда.

В итоге, сделка не состоялась, а «Блюзмены» не стали защищать права на 29-летнего форварда.

Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.

Сообщалось, что игрок сам запросил обменять его у руководства клуба и уже представил список команд, куда хотел бы перейти.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой 7,5 млн долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Марат Балаев: «Махачев раскатает Порье»
ВМС США попытались подорвать свой авианосец и вызвали землетрясение
Скончался второй из трех сбитых на зебре в Москве малышей
Наехавшую на детей в Москве девушку отправили под домашний арест
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
3
Офсайд