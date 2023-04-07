Самсонов: «Если у парней в НХЛ есть пространство или время, большинство из них забьют»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2 ОТ).

«У нас была неразбериха в зоне, так что у Койла было много времени, чтобы посмотреть перед броском, что я буду делать. Просто хороший выстрел. Это НХЛ, так что если у этих парней есть пространство или время, большинство из них забьют», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

26-летний россиянин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и стал третьей звездой встречи.