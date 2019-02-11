Тарасенко - 16-й россиянин, забросивший 200 шайб в НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сделал хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (5:4 ОТ). Россиянин в четвертый раз забил 3 гола за матч.

Тарасенко достиг отметки в 200 шайб в НХЛ. Он стал 16-м российским игроком, которому это удалось. Форвард "Блюз" делит 15-е место по этому показателю с Валерием Каменским. Следующая цель Тарасенко - Сергей Гончар, который забросил 220 шайб.

Из действующих игроков только трое забивали больше голов - Евгений Малкин (384), Илья Ковальчук (428) и Александр Овечкин (644). Капитан "Вашингтона" лидирует по количеству заброшенных шайб.