«Тампа» уступила «Далласу», Сергачев и Радулов набрали по 2 очка, Худобин сделал 45 сэйвов

«Тампа» в овертайме проиграла «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ).

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 16 из 20 бросков по своим воротам, а его соотечественник из команды соперника Антон Худобин сделал 45 сэйвов при 48 бросках.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился голом и голевой передачей, как и Михаил Сергачев из «Тампы».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Радулов — 10 (бол., Сегин, Клингберг), 4:09 — 0:1. Сергачев — 5 (бол., Джонсон, Палат), 12:58 — 1:1. Киллорн — 10 (бол., Кучеров, Хедман), 15:24 — 2:1. Палат — 10 (Сергачев, Шаттенкирк), 23:22 — 3:1. Факса — 8 (Клингберг, Гурьянов), 37:57 — 3:2. Дикинсон — 5 (Кольяно, Полак), 55:42 — 3:3. Сегин — 8 (Радулов), 63:00 — 3:4.

Вратари: Василевский — Худобин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 48 (17+14+16+1) — 20 (8+5+4+3).

Наши: Кучеров (20.54/4/0), Сергачев (19.39/5/0) — Гурьянов (10.40/1/0), Радулов (15.11/1/+1).

20 декабря. Тампа. Amalie Arena.