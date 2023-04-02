«Тампа» обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» (5:0).
Благодаря этой победе «Лайтнинг» обеспечили себе участие в плей-офф. В первом раунде они встретятся с «Торонто».
«Тампа» с 96 очками занимает шестое место в Восточной конференции. «Питтсбург», идущий на девятой строчке, за шесть матчей до конца регулярки, отстает на 12 очков.
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|2.04
|02:00
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Филадельфия – Баффало
|- : -
|2.04
|02:00
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Тампа-Бэй – Айлендерс
|- : -
|2.04
|02:00
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Коламбус – Флорида
|- : -
|2.04
|02:00
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Монреаль – Каролина
|- : -
|2.04
|02:00
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Оттава – Торонто
|- : -
|2.04
|03:00
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Чикаго – Нью-Джерси
|- : -
|2.04
|04:00
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Колорадо – Даллас
|- : -
|2.04
|05:00
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Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|2.04
|05:00
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Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|2.04
|05:00
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Вегас – Миннесота
|- : -
|2.04
|05:00
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Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|2.04
|20:00
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Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|2.04
|22:30
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Сент-Луис – Бостон
|- : -
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