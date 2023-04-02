«Тампа» обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» (5:0).

Благодаря этой победе «Лайтнинг» обеспечили себе участие в плей-офф. В первом раунде они встретятся с «Торонто».

«Тампа» с 96 очками занимает шестое место в Восточной конференции. «Питтсбург», идущий на девятой строчке, за шесть матчей до конца регулярки, отстает на 12 очков.