«Тампа» разгромила «Айлендерс», Сергачев и Кучеров забили по голу
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 5:0.
Отличились Михаил Сергачев и Никита Кучеров, набравшие по 2 (1+1) очка, а также Таннер Жано, Стивен Стемкос и Брейден Пойнт, вратарь Андрей Василевский отразил 38 бросков. Голкипер «островитян» Илья Сорокин был заменен на Семена Варламова после четырех пропущенных шайб
Благодаря этой победе «Лайтнинг» вышли в плей-офф НХЛ.
После этого матча «Тампа» с 96 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 87 очками — на седьмой строчке.
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|2.04
|02:00
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Филадельфия – Баффало
|- : -
|2.04
|02:00
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Тампа-Бэй – Айлендерс
|- : -
|2.04
|02:00
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Коламбус – Флорида
|- : -
|2.04
|02:00
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Монреаль – Каролина
|- : -
|2.04
|02:00
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Оттава – Торонто
|- : -
|2.04
|03:00
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Чикаго – Нью-Джерси
|- : -
|2.04
|04:00
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Колорадо – Даллас
|- : -
|2.04
|05:00
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Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|2.04
|05:00
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Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|2.04
|05:00
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Вегас – Миннесота
|- : -
|2.04
|05:00
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Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|2.04
|20:00
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Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|2.04
|22:30
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Сент-Луис – Бостон
|- : -
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