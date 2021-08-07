Генеральный менеджер «Бостона» провел встречу с Бержероном

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини сообщил, что провел встречу с капитаном команды Патрисом Бержероном и его агентом, на которой стороны обсуждали подписание нового контракта.

«Мы встречались с Патрисом и его представителем, чтобы понять их точку зрения. Как и в других подобных случаях, мы не будем комментировать ход переговоров и позволим самому хоккеисту решить, какой путь выбрать.

Понятно, что Патрис сам определится, как долго он будет играть в нашей команде. Это все, что я хочу сказать сейчас по этому поводу", — сказал Суини Boston Globe.

Бержерон выступает за «Бостон» с 2003 года. Он является четвертым бомбардиром в истории клуба с 917 (375+542) очками в 1143 матчах.