Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс ждет непредсказуемого сценария в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Тампы». Счет в серии — 1-1.

— «Тампа» — очень-очень хорошая команда, которая участвовала в финале Кубка Стэнли пять лет назад и извлекла из этого много уроков, а также сделала выводы из своего прошлого сезона, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Боунесса. — Мы все знаем, что это сильный соперник, который нам ничего сам просто так не отдаст... Впереди третий матч, в котором возможны любые сценарии. Посмотрим, что мы увидим завтра.