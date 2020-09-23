НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Тампа» нам ничего просто так не отдаст». Тренер «Далласа» — о третьем матче финала Кубка Стэнли

06:16
Теги:

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс ждет непредсказуемого сценария в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Тампы». Счет в серии — 1-1.

— «Тампа» — очень-очень хорошая команда, которая участвовала в финале Кубка Стэнли пять лет назад и извлекла из этого много уроков, а также сделала выводы из своего прошлого сезона, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Боунесса. — Мы все знаем, что это сильный соперник, который нам ничего сам просто так не отдаст... Впереди третий матч, в котором возможны любые сценарии. Посмотрим, что мы увидим завтра.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/game-3-presents-familiar-opportunity-for-stars-top-line/c-319152172

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6250
Все опросы
Кто выиграет финал Кубка Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир