«Тампа» нам ничего просто так не отдаст». Тренер «Далласа» — о третьем матче финала Кубка Стэнли
06:16
Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс ждет непредсказуемого сценария в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Тампы». Счет в серии — 1-1.
— «Тампа» — очень-очень хорошая команда, которая участвовала в финале Кубка Стэнли пять лет назад и извлекла из этого много уроков, а также сделала выводы из своего прошлого сезона, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Боунесса. — Мы все знаем, что это сильный соперник, который нам ничего сам просто так не отдаст... Впереди третий матч, в котором возможны любые сценарии. Посмотрим, что мы увидим завтра.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/game-3-presents-familiar-opportunity-for-stars-top-line/c-319152172
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