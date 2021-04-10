«Тампа» хочет заполучить защитника «Коламбуса» Савара

«Тампа» и «Коламбус» обсуждают возможную сделку, в результате которой защитник «Блю Джэкетс» Дэвид Савар может перебраться в стан «Лайтнинг», пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман. Условия сделки пока не уточняются.

В этом регулярном чемпионате 30-летний Савар провел 30 матчей и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-19».

Контракт защитника с зарплатой в 4,25 миллиона долларов истекает предстоящим летом.