«Тампа» хочет заполучить защитника «Коламбуса» Савара
21:52
«Тампа» и «Коламбус» обсуждают возможную сделку, в результате которой защитник «Блю Джэкетс» Дэвид Савар может перебраться в стан «Лайтнинг», пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман. Условия сделки пока не уточняются.
В этом регулярном чемпионате 30-летний Савар провел 30 матчей и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-19».
Контракт защитника с зарплатой в 4,25 миллиона долларов истекает предстоящим летом.
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