"Тампа-Бэй" уступила "Коламбусу", ведя 3:0 по ходу матча, Сергачев и Панарин набрали по очку

"Тампа-Бэй" проиграла "Коламбусу" (3:4) в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
В составе хозяев отличились Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Янни Гурд. Россиянин Михаил Сергачев набрал одно очко за голевую передачу.
У гостей забивали Ник Фолиньо, Дэвид Савар, Джош Андерсон и Сет Джонсон. Одно очко за ассист заработал Артемий Панарин.
Ворота команд в этой игре защищали российские голкиперы (соответственно, Андрей Василевский и Сергей Бобровский). Также в составе "Тампы-Бэй" на лед выходил нападающий Никита Кучеров.
Счет в серии стал 1-0 в пользу "Коламбуса". Вторая игра пройдет 13 апреля.
НХЛ
Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
"Тампа-Бэй" - "Коламбус" - 3:4 (3:0, 0:1, 1:3)
Счет в серии: 0-1
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