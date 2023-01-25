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Сегодня, 05:58

«Бостон» выиграл у «Монреаля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Брюинз» одержали шестую победу подряд.

Российский форвард «Канадиенс» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Бостон» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Дак — 9 (бол., Дадонов, Хоффман), 29:11 — 1:0. Холл — 14 (бол., Пастрняк, Макэвой), 34:12 — 1:1. Крейчи — 12 (Пастрняк, Заха), 49:45 — 1:2. Дак — 10 (Белзил, Бэррон), 51:31 — 2:2. Бержерон — 18 (Маршан, Пастрняк), 57:05 — 2:3. Пастрняк — 37 (п.в., Крейчи), 59:11 — 2:4.

Вратари: Монтембо (57:29 — 59:11) — Суэймен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 22 (7+7+8) — 29 (11+12+6).

Наши: Дадонов (14.43/1/0) — -.

25 января. Монреаль. Centre Bell.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Монреаль Канадиенс
4
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1 Каролина 46 29 17 66
2 Нью-Джерси 47 31 16 66
3 Рейнджерс 47 26 21 59
4 Питтсбург 47 24 23 56
5 Вашингтон 49 25 24 56
6 Айлендерс 49 23 26 51
7 Филадельфия 49 20 29 48
8 Коламбус 47 14 33 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 38 9 80
2 Торонто 48 29 19 66
3 Тампа-Бэй 46 30 16 61
4 Баффало 47 25 22 53
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 46 20 26 48
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 48 20 28 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 49 28 21 64
2 Виннипег 49 31 18 63
3 Миннесота 46 25 21 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 47 23 24 52
6 Сент-Луис 48 23 25 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 49 29 20 61
2 Лос-Анджелес 50 27 23 60
3 Сиэтл 46 27 19 59
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 48 23 25 55
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 49 14 35 38
8 Анахайм 47 13 34 31
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25.01 03:00
Монреаль – Бостон
 2 : 4
25.01 03:00
Питтсбург – Флорида
 7 : 6 ОТ
25.01 03:00
Тампа-Бэй – Миннесота
 4 : 2
25.01 03:00
Филадельфия – Лос-Анджелес
 3 : 4 ОТ
25.01 03:00
Детройт – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
25.01 03:30
Нью-Джерси – Вегас
 3 : 2 ОТ
25.01 04:00
Нэшвилл – Виннипег
 2 : 1
25.01 04:00
Сент-Луис – Баффало
 3 : 5
25.01 05:00
Аризона – Анахайм
 - : -
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Колорадо – Вашингтон
 - : -
25.01 06:00
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 69
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 37
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

47 33
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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