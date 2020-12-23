«Тампа» активизировала переговоры с «Детройтом» по обмену Тайлера Джонсона

«Тампа» стремится срочно разгрузить платежную ведомость, которая достигла уже 87,65 миллиона долларов. Потолок зарплат в НХЛ на следующий сезон составляет 81,5 млн.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, основным кандидатом на обмен остается форвард Тайлер Джонсон.

Контракт 30-летнего американца со средней зарплатой в 5 миллионов долларов рассчитан еще на четыре года. «Молнии» готовы поменять его на игрока, которого они потом смогут поместить в список травмированных, чтобы его контракт не учитывался в платежной ведомости.

Одним из таких вариантов может стать обмен с «Детройтом». «Тампа» готова забрать права на 40-летнего Хенрика Зеттерберга, который завершил карьеру в 2018 году, но чей контракт на 6,083 миллиона истечет только летом 2021-го.

Ранее сообщалось, что «Тампа» может поместить звездного российского форварда Никиту Кучерова в долгосрочный список травмированных, что поможет клубу решить проблемы с потолком зарплат.