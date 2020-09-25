«Такая страсть, такой огонь хоккея». Малкин в день рождения Овечкина вспомнил историю из юности

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин произнес поздравительную речь на вечеринке в честь дня рождения капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. 17 сентября хоккеисту исполнилось 35 лет.

— Ови, сегодня в начале вечера показали очень трогательное видео, — сказал Малкин. — Мы все это видели — всю твою историю хоккейную, начиная с самого детства: как мама сказала, что тебе подарили клюшку и ты влюбился в хоккей. Я просто сидел и вспомнил одну историю — думаю, ты этого не помнишь, но хочу рассказать в двух словах. Немного будет хоккейного сленга. Ну если кто не поймет — главное, чтоб Ови понял.

Это нам было, не знаю, по 16-18 лет — по-моему, чемпионат юниоров в Ярославле играли. Мы были молодые красивые... Я, по крайней мере. Мы играли в одном звене — я до сих пор помню: первое вбрасывание, мы в зоне соперников. Я там, как обычно, проиграл. И краем глаза с левой стороны — кто не знает, Ови играет слева — просто такая ракета бежит в угол, убивает защитника соперников, отдает передачу нашему защитнику — тот бросает. Ови уже на пятаке, борется с вратарем, что-то пихает судье. И я так стою, я еще даже движения не успел сделать — просто в шоке таком. Тогда я понял, что внутри этого человека настолько горит огонь, такая страсть, такой огонь хоккея. Вот сейчас ему 35 — и ничего не изменилось. Прошло буквально 15-17 лет и совершенно ничего.