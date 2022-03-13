«Бостон» одержал 18 побед подряд над «Аризоной». Это вторая по длительности серия в истории НХЛ

«Бостон» одержал 18 побед подряд над «Аризоной» в матчах НХЛ

«Бостон» переиграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

«Мишки» одержали 18-ю победу подряд в матче с «Койотами». Это вторая по протяженности серия, в которой одна команда одерживает победы над другой. Последний раз «Аризона» обыгрывала «Бостон» в сезоне-2010/11.

Рекордная серия принадлежит «Монреалю». «Канадиенс» побеждали «Вашингтон» с сезона-1974/75 по сезон-77/78 на протяжении 23 матчей подряд.