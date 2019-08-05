Супруга Овечкина попала в больницу после концерта Дженнифер Лопес в Москве

Жена российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала сториз в своем Instagram. Девушка попала в больницу из-за проблем с почками после концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Москве.

"Вырвалась на концерт, и обратно, долечивать почки", – подписала фото Шубская.

Концерт проходил 4 августа на домашнем стадионе футбольного "Динамо" "ВТБ-Арена". На мероприятии также побывал форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин с супругой Анной Кастеровой.

Малкин со своей женой посетил концерт Дженнифер Лопес в Москве