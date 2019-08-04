Малкин со своей женой посетил концерт Дженнифер Лопес в Москве

Жена российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала в своем Instagram новые сториз. Супруги присутствуют на концерте американской певицы Дженнифер Лопес в Москве.

Концерт проходит на стадионе "ВТБ-Арена". Лопес проводит турне в честь своего юбилея - на прошлой неделе ей исполнилось 50 лет.

Малкин и Кастерова поженились в 2016 году. Супруги воспитывают сына Никиту.

В прошлом сезоне нападающий провел 68 матчей за "Пингвинз" и набрал 72 (21+51) очка в регулярке НХЛ. В плей-офф – 4 игры и 3 (1+2) очка.

Жена Малкина танцует под песню Егора Крида. Видео