Стивен Эллис: «Хьюз выиграл бы от того, если бы провел какое-то время в АХЛ»

Обозреватель The Hockey News Стивен Эллис прокомментировал игру «Нью-Джерси», за который выступают первый номер драфта-2019 Джек Хьюз и российский форвард Никита Гусев. «Дьяволы» до сих пор не одержали ни одной победы в сезоне.

— Вышло так, что Какко забил только один гол в трех матчах за «Рейнджерс», а Хьюз и вовсе не набрал очков в шести играх за «Дэвилз», — отметил Эллис. — Аргумент, что Хьюз не был готов к НХЛ, понятен. Хьюз выиграл бы от того, если бы провел какое-то время в АХЛ, где бы адаптировался к профессиональной лиге.

Сейчас Хьюз — диспетчер без финишера, ему некому отдать передачу. Его время придет, не каждый похож на Мэттьюса, который забил четыре гола в своей первой игре.

В шести матчах на счету Хьюза 0 очков и показатель полезности «-4».

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