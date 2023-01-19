Стэмкос забросил 500-ю шайбу в НХЛ. Он третий действующий игрок лиги с таким показателем

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

32-летний канадец забросил шайбу на пятой минуте и открыл счет. Для Стэмкоса это 500-я шайба в НХЛ — он стал третьим действующим игроком лиги с таким показателем после Александра Овечкина (810) и Сидни Кросби (538). Также Стэмкос стал 23-м, кто сделал это за одну команду, и 18-м, кто забил 500 голов и набрал 1000 очков менее чем в 1000 матчах (965).

На данный момент на счету Стэмкоса 51 (20+31) очко в 43 матчах сезона.