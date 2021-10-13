Стэмкос о поражении от «Питтсбурга»: «Мы облажались. Нас просто переиграли»
Стэмкос разочарован поражением «Тампы» от «Питтсбурга» в первом матче сезона в НХЛ
06:27
Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:6) в первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2021/22.
«Мы облажались. Нас просто переиграли и перебегали. Надеюсь, это поможет команде пробудиться», — приводит журналист Джо Смит слова Стэмкоса.
#TBLightning Steven Stamkos sums up opener pretty well: «It was a dud.» Felt they got «outworked» and «outplayed,» hopes it's a wake up call.— Joe Smith (@JoeSmithTB) October 13, 2021
В матче против «Питтсбурга» Стэмкос сделал 2 результативных передачи.
Следующий матч «Лайтнинг» проведут 15 октября против «Детройта».
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