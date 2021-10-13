В НХЛ осталось четыре непривитых хоккеиста

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что среди всех хоккеистов лиги лишь четверо еще не привились от коронавируса.

«У нас невероятные темпы вакцинации. Из непривитых осталось четыре игрока. Все наши судьи привиты. Все сотрудники, которые контактируют с игроками, прошли вакцинацию. В течение всего этого периода мы великолепно сотрудничали, работали как с хоккеистами, так и с профсоюзом. Мы не смогли бы выйти на такие показатели без кооперации. Да, игроки активно включились в прививочную кампанию.



Нельзя не отметить и то, через что им пришлось пройти в течение последних двух лет. Они играли в «пузырях». Я провел там три недели, так что я знаю, что это такое. А некоторым из них пришлось жить в «пузыре» восемь недель. В прошлом сезоне мы тщательно соблюдали протоколы безопасности, провели 330 000 тестов, чтобы все были здоровы. В «пузыре» сделали 35 000 тестов, и не было ни одного положительного результата. Все сплотились, чтобы поступить правильно. Может, именно поэтому хоккей называют самым командным видом спорта», — приводит официальный сайт НХЛ слова Беттмэна.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартовал сегодня, 13 октября, первым матчем сезона стала игра «Тампа» — «Питтсбург» (2:6).