«Стараюсь делать свою работу». Василевский прокомментировал рекорд клуба по победам подряд

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отметил, что не концентрируется на рекордах, в просто делает свою работу.

В матче с «Далласом» (2:1) Василевский отразил 16 бросков и стал первой звездой матча. Для россиянина эта победа стала 12-й подряд, что является рекордом клуба.

«Несколько игроков сказали мне после матча в воскресенье, что сегодня может быть рекорд, — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ. — Я просто не думаю об этом, стараюсь делать свою работу. Делаю свой распорядок перед матчем так, чтобы показывать лучшую игру каждый раз».

Напомним, 26-летний Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. Он является обладателем «Везина Трофи» сезона-2018/19, а в 2020 году выиграл Кубок Стэнли.