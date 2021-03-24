Василевский стал третьей звездой дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ 24 марта огласил имена лучших хоккеистов игрового дня.

Третьей звездой стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 16 из 17 бросков по своим воротам в матче против «Далласа» (2:1).

Второй звездой дня признан нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого гол и 2 результативных передачи в игре с «Аризоной» (4:5 ОТ).

Первая звезда игрового дня — вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, который отразил 31 бросок в матче с «Детройтом» (2:0).