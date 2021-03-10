Бобровский прокомментировал победу «Флориды» над «Коламбусом»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламуса» (4:2).

«Это была определенно хорошая игра. Я получил по своим воротам много бросков, но ребята действительно помогли мне. Я знал, что «Коламбус» — хорошая, трудолюбивая команда и они постараются забросить шайбу в сетку и работать около ворот», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Бобровский стал первой звездой матча, отразив 40 из 42 бросков.