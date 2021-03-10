Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бобровский прокомментировал победу «Флориды» над «Коламбусом»

11:12
Теги:

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламуса» (4:2).

«Это была определенно хорошая игра. Я получил по своим воротам много бросков, но ребята действительно помогли мне. Я знал, что «Коламбус» — хорошая, трудолюбивая команда и они постараются забросить шайбу в сетку и работать около ворот», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Бобровский стал первой звездой матча, отразив 40 из 42 бросков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир