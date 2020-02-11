Сорокин не удивлен успешной игре Шестеркина за «Рейнджерс»
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Игоря Шестеркина за «Рейнджерс». Он одержал пять побед в шести дебютных матчах в НХЛ.
— Совсем не удивлен, — отметил Сорокин. — Если помните, я сказал, что он высококлассный вратарь еще до его первой игры в АХЛ. Бесспорно, Игорь играет великолепно. А вот латышский вратарь Мерзликинс — просто феноменально.
— Знакомы с ним?
— Нет. Но его выступления на грани фантастики.
— Может быть, потому, что «Коламбус» — системная команда.
— Так и есть. Но даже при этом в каждой его игре есть 3-4 стопроцентных момента, которые он вытаскивает очень эффектно и с хладнокровным спокойствием.
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