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Сорокин не удивлен успешной игре Шестеркина за «Рейнджерс»

00:34
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Вратарь ЦСКА Илья Сорокин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Игоря Шестеркина за «Рейнджерс». Он одержал пять побед в шести дебютных матчах в НХЛ.

— Совсем не удивлен, — отметил Сорокин. —  Если помните, я сказал, что он высококлассный вратарь еще до его первой игры в АХЛ. Бесспорно, Игорь играет великолепно. А вот латышский вратарь Мерзликинс — просто феноменально.

— Знакомы с ним?

— Нет. Но его выступления на грани фантастики.

— Может быть, потому, что «Коламбус» — системная команда.

— Так и есть. Но даже при этом в каждой его игре есть 3-4 стопроцентных момента, которые он вытаскивает очень эффектно и с хладнокровным спокойствием.

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