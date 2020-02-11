Сорокин не удивлен успешной игре Шестеркина за «Рейнджерс»

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Игоря Шестеркина за «Рейнджерс». Он одержал пять побед в шести дебютных матчах в НХЛ.

— Совсем не удивлен, — отметил Сорокин. — Если помните, я сказал, что он высококлассный вратарь еще до его первой игры в АХЛ. Бесспорно, Игорь играет великолепно. А вот латышский вратарь Мерзликинс — просто феноменально.

— Знакомы с ним?

— Нет. Но его выступления на грани фантастики.

— Может быть, потому, что «Коламбус» — системная команда.

— Так и есть. Но даже при этом в каждой его игре есть 3-4 стопроцентных момента, которые он вытаскивает очень эффектно и с хладнокровным спокойствием.

«Василевский завяжет глаза, но все равно поймает все шайбы». Вратарь Илья Сорокин оценил коллег