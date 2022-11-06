Смешной момент в НХЛ: капитан «Ванкувера» потерял шайбу во время буллита

Капитан «Ванкувера» Бо Хорват потерял шайбу во время буллита в матче с «Нэшвиллом» (3:4 Б).

Победный буллит в матче на счету игрока «Нэшвилла» Мэтта Дюшена.

27-летний Хорват в текущем сезоне сыграл 12 матчей за «Кэнакс» и набрал 14 (10+4) очков.

«Ванкувер» с 9 очками в 12 матчах занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.