Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает получать удовольствие от хоккея, несмотря на возраст.

«Согласен с мнением, что он до сих пор наслаждается хоккеем. Если он забивает, получает удовольствие от игры, то это здорово. Я только рад за него, так держать», — приводит слова Каменского ТАСС.

В ночь на 6 ноября Овечкин побил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб в НХЛ. 37-летний россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (2:3), которая стала для него 787-й за «Кэпиталз». Хоу забросил 786 шайб за «Детройт».