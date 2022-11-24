«Сан-Хосе» в результативном матче уступил «Сиэтлу», у Барабанова гол
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сиэтлу» со счетом 5:8.
В составе «Шаркс» хет-трик оформил Тимо Майер, еще по шайбе забросили Александр Барабанов и Логан Кутюр. У «Кракен» по 3 (1+2) очка набрали Мэттью Бенирс и Андре Бураковски.
После этого матча «Сан-Хосе» с 17 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Сиэтл» с 25 очками — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 8:5 (1:2, 3:1, 4:2)
Голы: Кутюр — 11 (Чичек, Нието), 4:11 — 0:1. Бураковски — 5 (бол., Данн, Маккэн), 9:44 — 1:1. Майер — 10 (бол., Карлссон, Кутюр), 18:53 — 1:2. Данн — 3 (Бенайерс), 25:52 — 2:2. Донато — 2 (Спронг, Гики), 27:02 — 3:2. Олексяк — 4 (Шульц, Бураковски), 30:11 — 4:2. Майер — 11 (Гертл), 33:39 — 4:3. Барабанов — 2 (Беннинг, Власик), 41:00 — 4:4. Бьоркстранд — 2 (Гурд, Танев), 42:48 — 5:4. Шварц — 6 (Бураковски, Бенайерс), 43:47 — 6:4. Майер — 12 (Лабанк, Гертл), 48:58 — 6:5. Бенайерс — 6 (Маккэн, Соуси), 55:16 — 7:5. Шварц — 7 (п.в.), 59:25 — 8:5.
Вратари: Джонс (29:40 — 30:11) — Кяхкенен (56:43 — 59:25).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (10+11+6) — 27 (8+6+13).
Наши: — - Барабанов (16.36/1/+2).
24 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|16
|4
|32
|2
|Айлендерс
|21
|13
|8
|26
|3
|Каролина
|20
|10
|10
|24
|4
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|5
|Питтсбург
|20
|10
|10
|23
|6
|Филадельфия
|20
|7
|13
|19
|7
|Вашингтон
|21
|8
|13
|19
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|17
|3
|34
|2
|Торонто
|21
|11
|10
|27
|3
|Детройт
|19
|10
|9
|24
|4
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|5
|Флорида
|20
|10
|10
|22
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|21
|7
|Баффало
|20
|9
|11
|18
|8
|Оттава
|18
|6
|12
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|2
|Колорадо
|17
|11
|6
|23
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|20
|5
|Миннесота
|19
|9
|10
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|18
|7
|11
|16
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|15
|5
|31
|2
|Сиэтл
|19
|11
|8
|25
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|19
|9
|10
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Сан-Хосе
|22
|7
|15
|17
|7
|Ванкувер
|19
|6
|13
|15
|8
|Анахайм
|20
|6
|14
|13
|24.11
|03:00
|
Баффало – Сент-Луис
|6 : 2
|24.11
|03:00
|
Каролина – Аризона
|0 : 4
|24.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|1 : 3
|24.11
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|6 : 1
|24.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 2
|24.11
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|2 : 1 Б
|24.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|5 : 2
|24.11
|03:00
|
Детройт – Нэшвилл
|3 : 0
|24.11
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 0
|24.11
|03:30
|
Вашингтон – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|24.11
|04:30
|
Даллас – Чикаго
|6 : 4
|24.11
|06:00
|
Анахайм – Рейнджерс
|3 : 2
|24.11
|06:00
|
Вегас – Оттава
|4 : 1
|24.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|3 : 4
|24.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|8 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|20
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|19
|14
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|15
|1.96
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|15
|2.20