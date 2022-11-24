«Сан-Хосе» в результативном матче уступил «Сиэтлу», у Барабанова гол

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сиэтлу» со счетом 5:8.

В составе «Шаркс» хет-трик оформил Тимо Майер, еще по шайбе забросили Александр Барабанов и Логан Кутюр. У «Кракен» по 3 (1+2) очка набрали Мэттью Бенирс и Андре Бураковски.

После этого матча «Сан-Хосе» с 17 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Сиэтл» с 25 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 8:5 (1:2, 3:1, 4:2)

Голы: Кутюр — 11 (Чичек, Нието), 4:11 — 0:1. Бураковски — 5 (бол., Данн, Маккэн), 9:44 — 1:1. Майер — 10 (бол., Карлссон, Кутюр), 18:53 — 1:2. Данн — 3 (Бенайерс), 25:52 — 2:2. Донато — 2 (Спронг, Гики), 27:02 — 3:2. Олексяк — 4 (Шульц, Бураковски), 30:11 — 4:2. Майер — 11 (Гертл), 33:39 — 4:3. Барабанов — 2 (Беннинг, Власик), 41:00 — 4:4. Бьоркстранд — 2 (Гурд, Танев), 42:48 — 5:4. Шварц — 6 (Бураковски, Бенайерс), 43:47 — 6:4. Майер — 12 (Лабанк, Гертл), 48:58 — 6:5. Бенайерс — 6 (Маккэн, Соуси), 55:16 — 7:5. Шварц — 7 (п.в.), 59:25 — 8:5.

Вратари: Джонс (29:40 — 30:11) — Кяхкенен (56:43 — 59:25).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (10+11+6) — 27 (8+6+13).

Наши: — - Барабанов (16.36/1/+2).

24 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».