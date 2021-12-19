«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл», Драйзайтль сделал ассистентский хет-трик

«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль сделал ассистентский хет-трик, его одноклубник Коннор Макдэвид отличился голом и результативной передачей. Эти хоккеисты вышли в лидеры списка лучших бомбардиров сезона, теперь у них по 49 очков. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 47 очками опустился на третью строчку.

«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд после серии из 6 поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Голы: Донато — 8 (Гики, Х. Флери), 4:18 — 1:0. Маккэн — 12 (Эберле, Шварц), 9:07 — 2:0. Бушар — 5 (Мароди, Драйзайтль), 13:05 — 2:1. Фогеле — 4 (бол., Ямамото, Драйзайтль), 17:08 — 2:2. Сивиур — 2 (Макдэвид), 32:52 — 2:3. Соуси — 4 (Лозон, Эберле), 36:33 — 3:3. Фогеле — 5 (Бушар, Драйзайтль), 48:54 — 3:4. Макдэвид — 17 (п.в., Кассиан), 59:08 — 3:5.

Вратари: Дриджер (27:39 — 27:44, 57:39 — 59:08) — Скиннер.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 17 (7+7+3) — 41 (20+9+12).

19 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.