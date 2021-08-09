Шестеркин в ближайшее время подпишет новый контракт с «Рейнджерс»

Голкипер Игорь Шестеркин в ближайшее время должен подписать новый контракт с «Рейнджерс». Соглашение, скорее всего, будет рассчитано на шесть лет. Зарплата хоккеиста составит около 6 миллионов долларов в год, утверждает USA Today Network.

В клубе из Нью-Йорка планируют сделать ставку на Шестеркина, который, по мнению менеджмента и тренерского штаба, выиграл конкуренцию у соотечественника Александра Георгиева.

В прошлом регулярном сезоне 25-летний россиянин провел 35 матчей с процентом отраженных бросков 91,6. Он пропустил 83 шайбы.