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Шестеркин в ближайшее время подпишет новый контракт с «Рейнджерс»

20:19
Игорь Шестеркин. Фото ХК «Рейнджерс».
Игорь Шестеркин. Фото ХК «Рейнджерс».
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Голкипер Игорь Шестеркин в ближайшее время должен подписать новый контракт с «Рейнджерс». Соглашение, скорее всего, будет рассчитано на шесть лет. Зарплата хоккеиста составит около 6 миллионов долларов в год, утверждает USA Today Network.

В клубе из Нью-Йорка планируют сделать ставку на Шестеркина, который, по мнению менеджмента и тренерского штаба, выиграл конкуренцию у соотечественника Александра Георгиева.

В прошлом регулярном сезоне 25-летний россиянин провел 35 матчей с процентом отраженных бросков 91,6. Он пропустил 83 шайбы.

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Иван Шитик все материалы автора

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