«Анахайм» заключил контракты с тремя игроками

«Анахайм» заключил новые контракты с тремя игроками, которые находились в статусе ограниченно свободных агентов, сообщает сайт клуба.

23-летний нападающий Макс Джонс заключил соглашение на три года. Кэпхит по контракту — 1,295 млн.

22-летний форвард Макс Комтуа и 23-летний защитник Джош Махура подписали договоры на два года. Комтуа будет получать 2,037 млн за сезон, Махура — 750 тысяч.