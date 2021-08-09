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Tokyo 2020
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«Анахайм» заключил контракты с тремя игроками

20:36
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«Анахайм» заключил новые контракты с тремя игроками, которые находились в статусе ограниченно свободных агентов, сообщает сайт клуба.

23-летний нападающий Макс Джонс заключил соглашение на три года. Кэпхит по контракту — 1,295 млн.

22-летний форвард Макс Комтуа и 23-летний защитник Джош Махура подписали договоры на два года. Комтуа будет получать 2,037 млн за сезон, Махура — 750 тысяч.

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Иван Шитик все материалы автора

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